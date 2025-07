Estas cidades interioranas com menos de 5 mil habitantes são perfeitas para se viver no Brasil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Traquilidade, bem-estar e qualidade de vida! Descubra dois destinos no interior do Brasil que são sinônimo de paz para seus habitantes.

Refúgios perfeitos para desacelerar, respirar ar puro e viver com mais tranquilidade!

O Brasil, com sua imensa diversidade, guarda pequenas cidades no interior que são verdadeiros tesouros para quem sonha com uma vida longe do caos das grandes metrópoles.

Com populações reduzidas, mas uma qualidade de vida invejável, esses municípios oferecem segurança, natureza exuberante e um forte senso de comunidade.

Os dois exemplos a seguir possuem um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) maior que 0,8, considerado muito alto, segundo dados de 2022.

Cidades interioranas com menos de 5 mil habitantes: perfeitas para viver no Brasil

1. Rio Fortuna (Santa Catarina)

No coração do Vale do Braço do Norte, em Santa Catarina, Rio Fortuna é um exemplo de cidade pequena que oferece grande qualidade de vida.

Com pouco mais de 4 mil habitantes, o município se destaca pelas belezas naturais e um ambiente seguro e acolhedor.

A natureza é o grande destaque, com belas paisagens rurais e diversas cachoeiras e rios que convidam a banhos refrescantes e atividades ao ar livre.

2. Águas de São Pedro (São Paulo)

Considerada a segunda menor cidade do Brasil em extensão territorial, Águas de São Pedro, no interior de São Paulo, é um exemplo de tranquilidade.

Com menos de 3 mil habitantes, a cidade é um renomado centro hidromineral, famoso por suas águas terapêuticas. É um local que inspira relaxamento e bem-estar em cada canto.