Conheça os destinos brasileiros mais buscados no Google Maps em 2025

O turismo brasileiro ganhou novos contornos em 2025, e uma das provas disso está nas estatísticas do Google Maps.

A ferramenta revelou os lugares mais buscados pelos usuários durante o ano — e o resultado mostra que o Brasil continua sendo um país de encantos inesgotáveis.

Destinos como Copacabana (RJ), Cataratas do Iguaçu (PR), Lençóis Maranhenses (MA) e Pelourinho (BA) lideram o ranking com uma combinação poderosa: paisagens de tirar o fôlego, tradição, diversidade e forte apelo cultural.

Do Rio ao Maranhão: quando a natureza fala mais alto

O bairro de Copacabana continua sendo um ícone turístico no Rio de Janeiro, seja pela beleza da praia ou pelo agito constante da vida urbana.

Em 2025, a procura por essa faixa litorânea aumentou especialmente por causa de eventos musicais, esportivos e gastronômicos que reforçam a vocação festiva da cidade maravilhosa.

Do outro lado do Brasil, as Cataratas do Iguaçu seguem impressionando brasileiros e estrangeiros com a grandiosidade das quedas d’água.

O Parque Nacional do Iguaçu, inclusive, registrou um crescimento significativo no fluxo de visitantes após melhorias na infraestrutura e na oferta de experiências interativas com a natureza.

Já os Lençóis Maranhenses aparecem como o refúgio perfeito para quem busca paisagens únicas e tranquilidade. As lagoas que se formam entre as dunas criam cenários quase surreais, que viralizam nas redes e reforçam o apelo visual do destino. Ideal para trilhas, fotos incríveis e contemplação total.

Pelourinho: história viva que pulsa nas ladeiras de Salvador

Entre os locais mais digitados no Google Maps neste ano também está o Pelourinho, centro histórico de Salvador. Muito além do visual colorido e das igrejas centenárias, o bairro segue como símbolo da cultura afro-brasileira.

Shows, rodas de capoeira, blocos culturais e festas típicas ajudaram a colocar o Pelô entre os cinco destinos mais buscados do Brasil.

Outros destaques que merecem o hype

A Avenida Paulista, em São Paulo, se manteve firme na preferência de quem curte museus, vida noturna e gastronomia de ponta. Com fácil acesso, variedade cultural e programação intensa, ela prova que o turismo urbano também pode ser emocionante.

No interior, Ouro Preto (MG) se destacou por seus casarões, igrejas e ladeiras que remetem à época do Brasil colonial — e pelo charme nostálgico que encanta quem deseja desconectar da rotina moderna.

Outro campeão de buscas foi o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Conhecido por trilhas, cachoeiras e misticismo, ele virou refúgio de aventureiros e fãs do ecoturismo. E no Nordeste, a Praia de Pipa (RN) manteve o posto de queridinha entre os amantes do litoral mais selvagem e relaxante.

TOP 5 MAIS BUSCADOS NO GOOGLE MAPS EM 2025

Copacabana (RJ) – Praia e eventos culturais;

– Praia e eventos culturais; Cataratas do Iguaçu (PR) – Natureza imponente e passeios únicos;

– Natureza imponente e passeios únicos; Lençóis Maranhenses (MA) – Dunas, lagoas e aventura;

– Dunas, lagoas e aventura; Pelourinho (BA) – Cultura, história e identidade;

– Cultura, história e identidade; Avenida Paulista (SP) – Arte, gastronomia e entretenimento.

Esses destinos mostram que o Brasil continua sendo múltiplo, encantador e, acima de tudo, surpreendente. Seja no litoral, nas montanhas ou entre as ladeiras coloniais, tem sempre um lugar que vale a pena explorar. E o Google Maps confirma: nossos cenários seguem no topo das buscas — e dos corações.