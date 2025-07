5 destinos baratos no Brasil para viajar e economizar em 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Viajar está nos planos de muita gente em 2025 — e o melhor é que não é preciso gastar uma fortuna para viver experiências incríveis pelo Brasil.

Com criatividade, pesquisa e um bom roteiro, é possível conhecer cidades encantadoras, comer bem, se hospedar com conforto e ainda voltar com boas histórias e dinheiro no bolso.

Seja para aproveitar praias, montanhas, cultura, natureza ou história, o país está cheio de destinos econômicos que surpreendem pela beleza e pelas opções acessíveis.

A seguir, listamos algumas das cidades brasileiras mais em conta para viajar este ano — perfeitas para férias curtas, escapadas de fim de semana ou até um mochilão low cost.

As cidades mais econômicas para viajar no Brasil em 2025

1. João Pessoa (PB)



A capital da Paraíba é uma das mais baratas do Nordeste — e também uma das mais bonitas. Com praias urbanas de tirar o fôlego, culinária regional deliciosa e muita cultura, João Pessoa tem passeios acessíveis, transporte eficiente e uma vibe tranquila.

Destaque para a orla do Cabo Branco, o pôr do sol na Praia do Jacaré ao som do Bolero de Ravel e o Centro Histórico com entrada gratuita em vários pontos turísticos.

2. Bonito (MS)



Conhecida pelas águas cristalinas e atrações ecológicas, Bonito pode parecer cara, mas é possível economizar com hospedagens simples e passeios alternativos. Trilha na Gruta do Lago Azul, flutuação em rios e banhos de cachoeira fazem parte do pacote.

Se você planejar com antecedência e viajar fora da alta temporada, dá para curtir a natureza intensamente sem estourar o orçamento.

3. São Miguel do Gostoso (RN)



A menos de 2 horas de Natal, essa charmosa vila de pescadores encanta quem busca praias paradisíacas e sossego sem gastar muito. É um dos destinos favoritos dos kitesurfistas e viajantes que querem fugir das multidões e dos preços altos.

Pousadas rústicas, comida boa e barata e paisagens dignas de cartão-postal fazem do lugar um achado.

4. Chapada Diamantina (BA)



Lençóis, a cidade-base para explorar a Chapada, é simples, charmosa e acolhedora. Com trilhas, cachoeiras, grutas e mirantes, o destino atrai aventureiros e viajantes de espírito livre.

Muitos passeios podem ser feitos por conta própria ou com guias locais por preços acessíveis. Sem falar nos hostels e campings econômicos que recebem turistas do mundo todo.

Leia Também Céu mais estrelado do Brasil vira rota mágica para viajantes

5. Arraial do Cabo (RJ)



Com águas azul-turquesa e paisagens de tirar o fôlego, Arraial é considerada o "Caribe brasileiro" — e o melhor: é possível curtir tudo isso com baixo custo.

Passeios de barco, trilhas e praias gratuitas estão entre os atrativos. Fora da alta temporada, os preços de hospedagem e alimentação caem bastante, tornando-se um ótimo destino para economizar.

Dicas extras para viajar barato em 2025:



Compre passagens com antecedência e aproveite promoções relâmpago.

Use aplicativos de comparação de preços para hospedagens e passeios.

Viaje em baixa temporada para fugir de preços inflacionados.

Prefira transporte público e alimentação local.

Considere viajar em grupo ou compartilhar hospedagens para reduzir custos.

Viajar bem não precisa custar caro



O Brasil é imenso e cheio de destinos mágicos que cabem no bolso — basta saber onde procurar. Em 2025, aproveite para desbravar novas paisagens, viver experiências únicas e fortalecer memórias que o dinheiro não compra.

Porque, no fim das contas, o melhor da viagem está na jornada — não no valor da fatura.