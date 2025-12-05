Lucas Guimarães sobre irmão agredir a namorada: ‘Nunca tivemos esse exemplo’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Lucas Guimarães, apresentador, nesta quinta-feira (4), fez um forte desabafo, ao vivo, no Fofocalizando, no SBT, a respeito do vazamento das imagens em que aparece o seu irmão, Babal Guimarães, agredindo a namorada, Karla Lessa.

O apresentador do SBT reforçou que não é porque o irmão agride mulheres que ele compactua com esse comportamento. “Eu não sou o Babal Guimarães. Eu sou o Lucas Guimarães. Um cara que ama e respeita as mulheres. Afinal, quem faz meu sucesso acontecer, abaixo de Deus, são as mulheres desse Brasil. Meu público é mais de 95% formado por mulheres”, esclareceu.

LEIA AGORA: Tadeu Schmidt admite implante de cabelo e motivo vem à tona

Lucas também contou que não entende o motivo do comportamento violento do irmão, afinal, não viveram em um ambiente com violência doméstica. “Uma coisa que me irrita muito é que nunca tivemos esse exemplo. Meu pai nunca agrediu minha mãe. Todas as vezes eu me questionava de onde vinha esse comportamento do meu irmão. A gente nunca cresceu vendo um tio batendo numa tia ou na esposa”, disparou.

Na entrevista, Lucas Guimarães comentou que já pediu inúmeras vezes para o irmão se internar devido ao comportamento agressivo. “Eu já cheguei muitas vezes a dizer: ‘Meu irmão, se interna. Você é doente. Vai se tratar. Nenhum pai, nenhuma mãe merece ver você batendo numa filha’. Se eu tivesse uma filha e visse algum covarde batendo nela, eu arregaçava com ele”, disse.