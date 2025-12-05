Lucas Guimarães sobre irmão agredir a namorada: ‘Nunca tivemos esse exemplo’
Lucas Guimarães, apresentador, nesta quinta-feira (4), fez um forte desabafo, ao vivo, no Fofocalizando, no SBT, a respeito do vazamento das imagens em que aparece o seu irmão, Babal Guimarães, agredindo a namorada, Karla Lessa.
O apresentador do SBT reforçou que não é porque o irmão agride mulheres que ele compactua com esse comportamento. “Eu não sou o Babal Guimarães. Eu sou o Lucas Guimarães. Um cara que ama e respeita as mulheres. Afinal, quem faz meu sucesso acontecer, abaixo de Deus, são as mulheres desse Brasil. Meu público é mais de 95% formado por mulheres”, esclareceu.
Lucas também contou que não entende o motivo do comportamento violento do irmão, afinal, não viveram em um ambiente com violência doméstica. “Uma coisa que me irrita muito é que nunca tivemos esse exemplo. Meu pai nunca agrediu minha mãe. Todas as vezes eu me questionava de onde vinha esse comportamento do meu irmão. A gente nunca cresceu vendo um tio batendo numa tia ou na esposa”, disparou.
Na entrevista, Lucas Guimarães comentou que já pediu inúmeras vezes para o irmão se internar devido ao comportamento agressivo. “Eu já cheguei muitas vezes a dizer: ‘Meu irmão, se interna. Você é doente. Vai se tratar. Nenhum pai, nenhuma mãe merece ver você batendo numa filha’. Se eu tivesse uma filha e visse algum covarde batendo nela, eu arregaçava com ele”, disse.