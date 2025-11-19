Cariúcha diz que tem ‘vergonha’ de sua participação em A Fazenda
Cariúcha, apresentadora do Fofocalizando, no SBT, não tem boas lembranças da sua passagem pelo reality A Fazenda. A loira confessou que chega a sentir “vergonha” da sua postura no confinamento.
“Péssima, né? Horrível! Eu não gosto nem de ver, acredita que nem vejo vídeos? Eu fui péssima, não fui bacana, fui pesada, surtei lá”, desabafou em entrevista ao programa de Flávio Ricco, do canal LeoDiasTV.
“Eu sou muito verdadeira, você sabe que eu não minto. Eu achei que se eu montasse um personagem de brigona… Eu falei: ‘Cara, eu vou na polêmica porque vai render’. Eu não fui eu mesma, brincalhona. Todo mundo que entra no reality a maioria já entra com um personagem. Eu achei que eu ia ganhar. Eu me lasquei. Eu tenho um vergonha de ver esses vídeos”, explicou.
Cariúcha falou que, da A Fazenda 15, só mantém contato com a influencer Kamila Simioni. “Eu perdoei quem eu tive embate, não digo que são amigos, porque amigo é muita coisa, mas colegas que tenho amor e carinho. Amiga mesmo é a [Kamila] Simioni, ela ficou. Ela vai na minha casa, a gente se fala no WhatsApp”, confessou.
