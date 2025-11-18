Maria Caporusso e Rayane Figliuzzi articulam virada estratégica e miram apoio de Dudu Camargo na formação da Roça

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Maria e Ray avaliaram cenários, possíveis alianças e movimentações dos demais participantes, buscando uma brecha que lhes permita escapar do alvo

Em um movimento que evidencia o clima de tensão crescente na Sede, Maria Caporusso e Rayane Figliuzzi passaram a tarde desta terça-feira (18) traçando uma estratégia ousada para escapar da próxima Roça em A Fazenda 17.

Cientes de que seus nomes circulam com força entre os peões e de que a votação pode colocá-las diretamente nos banquinhos, as duas decidiram apostar em um fator que consideram decisivo: a influência de Dudu Camargo dentro do jogo.

A conversa, marcada por preocupação e cálculo político, girou em torno da possibilidade de convencer o jornalista a direcionar sua força dentro da casa para protegê-las na formação da berlinda.

Maria e Ray avaliaram cenários, possíveis alianças e movimentações dos demais participantes, buscando uma brecha que lhes permita escapar do alvo da semana.

A dupla reconhece que enfrenta resistência entre os peões e que o caminho até a próxima formação promete ser apertado.

A aposta em Dudu representa, para elas, uma tentativa de reverter a narrativa desfavorável e ganhar tempo dentro do reality.

A movimentação ocorre em um momento crucial no confinamento, em que as relações se intensificam e qualquer gesto pode redefinir os rumos do jogo.

As próximas horas devem mostrar se o plano terá força suficiente para mudar o destino das duas na disputa pelo prêmio milionário.