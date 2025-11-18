fechar
A Fazenda | Notícia

Maria Caporusso e Rayane Figliuzzi articulam virada estratégica e miram apoio de Dudu Camargo na formação da Roça

Maria e Ray avaliaram cenários, possíveis alianças e movimentações dos demais participantes, buscando uma brecha que lhes permita escapar do alvo

Por Bruna Oliveira Publicado em 18/11/2025 às 15:36
Maria Caporusso e Rayane Figliuzzi tramam plano para trair Dudu Camargo
Maria Caporusso e Rayane Figliuzzi tramam plano para trair Dudu Camargo - Reprodução/RecordPlus

Clique aqui e escute a matéria

Em um movimento que evidencia o clima de tensão crescente na Sede, Maria Caporusso e Rayane Figliuzzi passaram a tarde desta terça-feira (18) traçando uma estratégia ousada para escapar da próxima Roça em A Fazenda 17.

Cientes de que seus nomes circulam com força entre os peões e de que a votação pode colocá-las diretamente nos banquinhos, as duas decidiram apostar em um fator que consideram decisivo: a influência de Dudu Camargo dentro do jogo.

A conversa, marcada por preocupação e cálculo político, girou em torno da possibilidade de convencer o jornalista a direcionar sua força dentro da casa para protegê-las na formação da berlinda.

Maria e Ray avaliaram cenários, possíveis alianças e movimentações dos demais participantes, buscando uma brecha que lhes permita escapar do alvo da semana.

A dupla reconhece que enfrenta resistência entre os peões e que o caminho até a próxima formação promete ser apertado.

A aposta em Dudu representa, para elas, uma tentativa de reverter a narrativa desfavorável e ganhar tempo dentro do reality.

A movimentação ocorre em um momento crucial no confinamento, em que as relações se intensificam e qualquer gesto pode redefinir os rumos do jogo.

As próximas horas devem mostrar se o plano terá força suficiente para mudar o destino das duas na disputa pelo prêmio milionário.

Leia também

A Fazenda 17: Alvo da semana, Wallas vira foco de estratégia entre peões para formação da próxima Roça
reality show

A Fazenda 17: Alvo da semana, Wallas vira foco de estratégia entre peões para formação da próxima Roça
Cine Maior – Saiba qual filme a Record TV exibe neste domingo
Cine Maior

Cine Maior – Saiba qual filme a Record TV exibe neste domingo

Compartilhe

Tags