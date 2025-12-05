Força de Mulher é cotada como substituta de A Escrava Isaura nas tardes da Record

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Escrava Isaura (2004), que atualmente está em cartaz nas tardes da Record, em sua quinta reprise, possui altas chances de ser sucedida por tramas turcas em 2026.

Segundo informações do jornalista Gabriel de Oliveira, do portal O Dia, a emissora da Barra Funda estuda a possibilidade de estrear um novo horário de tramas turcas a partir do fim da saga nacional estrelada por Bianca Rinaldi.

Nos bastidores da Record, a consolidação da vice-liderança com reprise das tramas bíblicas na faixa das 22h têm impulsionado a possibilidade do canal em colocar a ideia em prática. Deste modo, Força de Mulher (2017), que esteve em cartaz até julho deste ano, pode retornar às telinhas.

A chance de uma reprise, por sua vez, não é uma escolha por falta de opção. Força de Mulher é considerada um dos maiores êxitos positivos alcançados pela Record nos últimos anos. A trama foi responsável por obter uma audiência recorde enquanto ficou em cartaz, durante quase um ano, na faixa das 21h.

