Record pode trocar reprise de ‘A Escrava Isaura’ por novelas turcas em 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A Record está realinhando suas estratégias na programação, mais precisamente em sua faixa vespertina. A reapresentação de A Escrava Isaura não têm alcançado as expectativas traçadas pela emissor no Ibope.

A quinta reapresentação da trama estrelada por Bianca Rinaldi já chegou a perder audiência para o Fofocalizando, do SBT, escancarando uma situação que reforça os desafios da emissora diante da concorrência direta no horário.

Segundo informações do jornalista Gabriel de Oliveira, do jornal O Dia, o baixo desempenho reacendeu discussões internas sobre a necessidade de mudanças na programação, e há uma expectativa de transferência das histórias turcas para o horário das 15h30.

Há um grupo que aposta que as tramas internacionais podem fisgar a audiência no horário vespertino, que atualmente destinado para reprises de histórias nacionais. A ideia de ser implantada na Record se baseia nos índices das produções da Turquia nesta faixa em TVs do Chile, Argentina e Portugal.

VEJA MAIS: Guilherme Berenguer revela por que aceitou convite para série A Vida de Jó

O post Record pode trocar reprise de ‘A Escrava Isaura’ por novelas turcas em 2026 foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.