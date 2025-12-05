Eduardo Sterblitch fará estreia no horário das nove da Globo na substituta de Três Graças

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Eduardo Sterblitch está confirmado no elenco de Quem Ama, Cuida, a próxima novela das nove da Globo, que substituirá Três Graças, no final do primeiro semestre de 2026.

O ator, que não é visto nos folhetins desde que esteve em Garota do Momento (2024), fará sua estreia no horário nobre, na trama escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, e terá um papel de importância na história. A expectativa é o que seu personagem apareça no segundo mês.

Eduardo Sterblitch, inclusive, possui outras tramas no currículo, visto que sua estreia ocorreu no remake de Éramos Seis (2019). No ano seguinte, ele fez uma participação especial em Salve-se Quem Puder (2020), e conquistou a aclamação do público pela sua atuação na série Os Outros, do Globoplay.

Em tempo, Chay Suede foi definido como o mocinho de Quem Ama, Cuida – em substituição a Sergio Guizé -, enquanto Letícia Colin será a mocinha. Isabel Teixeira está escalada para interpretar a grande vilã. A trama, com direção artística de Amora Mautner, tem estreia prevista para maio de 2026.

VEJA MAIS: Eduardo Sterblitch expõe rompimento na relação com os familiares: “Eu sofria”





O post Eduardo Sterblitch fará estreia no horário das nove da Globo na substituta de Três Graças foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.