Eduardo Sterblitch fará estreia no horário das nove da Globo na substituta de Três Graças
Eduardo Sterblitch está confirmado no elenco de Quem Ama, Cuida, a próxima novela das nove da Globo, que substituirá Três Graças, no final do primeiro semestre de 2026.
O ator, que não é visto nos folhetins desde que esteve em Garota do Momento (2024), fará sua estreia no horário nobre, na trama escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, e terá um papel de importância na história. A expectativa é o que seu personagem apareça no segundo mês.
Eduardo Sterblitch, inclusive, possui outras tramas no currículo, visto que sua estreia ocorreu no remake de Éramos Seis (2019). No ano seguinte, ele fez uma participação especial em Salve-se Quem Puder (2020), e conquistou a aclamação do público pela sua atuação na série Os Outros, do Globoplay.
Em tempo, Chay Suede foi definido como o mocinho de Quem Ama, Cuida – em substituição a Sergio Guizé -, enquanto Letícia Colin será a mocinha. Isabel Teixeira está escalada para interpretar a grande vilã. A trama, com direção artística de Amora Mautner, tem estreia prevista para maio de 2026.
