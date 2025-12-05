A Fazenda 17: Sonia Abrão dá resposta sincera sobre seu favorito: ‘Renderia’
Sonia Abrão, apresentadora do A Tarde é Sua, não esconde a sua torcida para o apresentador Dudu Camargo, atualmente confinado em A Fazenda 17.
“Desde que soube da escalação do Dudu, minha torcida já foi para ele! Nem podia imaginar o quanto renderia no reality, mas achava, e continuo achando, que ele merece uma segunda chance em sua vida profissional. Ainda tem jogo pela frente […] tudo pode mudar, mas, por mim, já dava os 2 milhões do prêmio para ele!”, confessou em entrevista à CARAS.
A apresentadora ainda deu mais detalhes do porquê Dudu merece vencer a atual temporada do reality rural.
“Até o momento, a vitória está nas mãos do Dudu Camargo! Ele entrou no jogo e surpreendeu de cara, entrou cancelado e virou o preferido do público já na primeira semana! Inteligente, estrategista, sem pudor para armar suas jogadas e manipular os rivais, além de colado na imagem de Silvio Santos, foi ar fresco num jogo viciado!”, disse.
