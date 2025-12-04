Nizam explica motivo de parar de produzir conteúdo adulto após A Fazenda 17: “Nem tudo é dinheiro”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Nizam Hayek surpreendeu ao revelar que não pretende mais vender conteúdo adulto. O influenciador digital, que foi eliminado de A Fazenda 17, afirmou ter tomado a decisão depois de perceber que poderia perder o respeito das pessoas por conta da produção.

Em entrevista à revista Quem, o ex-peão deu mais detalhes sobre o assunto. “Uma pessoa me perguntou assim: ‘Você consegue defender o motivo por que você faz o conteúdo adulto?’. Aí eu falei: ‘Ah, foi por dinheiro’. Ela respondeu: ‘Então você é um vendido’. E aí, quando eu comecei a pensar no geral, vi que já não significava mais, não fazia parte da minha essência”, declarou.

Nizam ainda refletiu sobre o impacto causado pela sede por dinheiro. “Eu acho que nem tudo a gente pode fazer em busca de dinheiro; eu sempre fui fiel a esse pensamento. É claro que, no momento, eu precisava. Foi muito bem-vindo”, disse.

“Quando você cria esse tipo de conteúdo, você acaba se vulgarizando mais. Acho que as pessoas acabam perdendo um pouco o respeito pela sua pessoa em questão de relacionamento”, justificou o também ex-BBB. “Acho que isso pode até afetar [namoros]. Mas tudo vai da pessoa que está te olhando, se ela sabe lidar, se não sabe lidar, e se vale a pena continuar com o conteúdo por um relacionamento ou não. Você tem que colocar na balança e saber tomar as decisões certas”, completou.

VEJA MAIS: Nizam revela que “passou a mão” em objetos do De Férias com o Ex

O post Nizam explica motivo de parar de produzir conteúdo adulto após A Fazenda 17: “Nem tudo é dinheiro” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.