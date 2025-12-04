Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: porcentagem indica quem sai hoje (04/12) de A Fazenda; saiba como está a votação
Veja quem vai sair de A Fazenda nesta quinta (04/12), segundo parcial das enquetes Uol e NE10; Mesquita X Saory X Tàmires se enfrentam
Nesta quinta (04/12), a décima primeira Roça de A Fazenda 17 terá a definição de quem deve continuar no jogo, e pelas parciais, Mesquita e Tàmires disparam na frente na predileção de quem sai de A Fazenda.
Saory parece não correr nenhum risco de sair, pois desde que foi aberta a votação da enquete Uol e NE10, ela está bem na frente da berlinda em número de votos.
A votação de A Fazenda está a todo vapor e a enquete UOL aponta uma Roça decisiva entre Mesquita e Tàmires, confira a seguir.
ENQUETE A FAZENDA UOL ATUALIZADA AGORA PORCENTAGEM / QUEM SAI DE A FAZENDA QUINTA 04/12?
Às 00:40 da madrugada desta quinta (04/12), a parcial da enquete UOL A Fazenda continuava apontando que a 11ª Roça está entre Mesquita e Tàmires.
A enquete UOL já conta com mais de 25.656 votos votos, e Tàmires está na frente de quem sai hoje de A Fazenda.
Já na enquete do NE10, o resultado é semelhante, Tàmires é a predileta do público para ser a décima primeira eliminada do programa.
Confira todas as porcentagens abaixo:
COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DE A FAZENDA 17?
Confira como está a votação de A Fazenda 2025 nas parciais Uol e NE10, respectivamente:
ENQUETE UOL A FAZENDA 17
-
Saory - 51,81%;
-
Mesquita - 27,11%;
-
Tàmires - 21,07%.
ENQUETE NE10 A FAZENDA 17
-
Saory – 49,32%;
-
Mesquita – 28,45%;
-
Tàmires – 22,23%.
*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.