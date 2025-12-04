fechar
A Fazenda |

Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: porcentagem indica quem sai hoje (04/12) de A Fazenda; saiba como está a votação

Veja quem vai sair de A Fazenda nesta quinta (04/12), segundo parcial das enquetes Uol e NE10; Mesquita X Saory X Tàmires se enfrentam

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 04/12/2025 às 0:39
Veja quem vai sair de A Fazenda nesta quinta (04/12), segundo parcial das enquetes Uol e NE10; Mesquita X Saory X Tàmires se enfrentam
Veja quem vai sair de A Fazenda nesta quinta (04/12), segundo parcial das enquetes Uol e NE10; Mesquita X Saory X Tàmires se enfrentam - Reprodução/X/@afazendarecord

Clique aqui e escute a matéria

Nesta quinta (04/12), a décima primeira Roça de A Fazenda 17 terá a definição de quem deve continuar no jogo, e pelas parciais, Mesquita e Tàmires disparam na frente na predileção de quem sai de A Fazenda.

Saory parece não correr nenhum risco de sair, pois desde que foi aberta a votação da enquete Uol e NE10, ela está bem na frente da berlinda em número de votos.

A votação de A Fazenda está a todo vapor e a enquete UOL aponta uma Roça decisiva entre Mesquita e Tàmires, confira a seguir.

RELEMBRE as EXPULSÕES mais POLÊMICAS dos REALITIES

ENQUETE A FAZENDA UOL ATUALIZADA AGORA PORCENTAGEM / QUEM SAI DE A FAZENDA QUINTA 04/12?

Às 00:40 da madrugada desta quinta (04/12), a parcial da enquete UOL A Fazenda continuava apontando que a 11ª Roça está entre Mesquita e Tàmires.

A enquete UOL já conta com mais de 25.656 votos votos, e Tàmires está na frente de quem sai hoje de A Fazenda.

Já na enquete do NE10, o resultado é semelhante, Tàmires é a predileta do público para ser a décima primeira eliminada do programa.

Confira todas as porcentagens abaixo:

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DE A FAZENDA 17?

Confira como está a votação de A Fazenda 2025 nas parciais Uol e NE10, respectivamente:

ENQUETE UOL A FAZENDA 17

  • Saory - 51,81%;

  • Mesquita - 27,11%;

  • Tàmires - 21,07%.

ENQUETE NE10 A FAZENDA 17

  • Saory – 49,32%;

  • Mesquita – 28,45%;

  • Tàmires – 22,23%.

Dê sua sua contribuição votando em nossa enquete abaixo:

Enquete A Fazenda 2025: quem você quer que fique na 11ª roça? 

*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.

Leia também

Após polêmica em A Fazenda, Nizam fala a verdade sobre abandonar conteúdo adulto
A Fazenda

Após polêmica em A Fazenda, Nizam fala a verdade sobre abandonar conteúdo adulto
Sonia Abrão perde a paciência com Rayane após frase infeliz sobre Viviane Araújo
A Fazenda 17

Sonia Abrão perde a paciência com Rayane após frase infeliz sobre Viviane Araújo

Compartilhe

Tags