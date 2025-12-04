Tadeu Schmidt admite implante de cabelo e motivo vem à tona
Tadeu Schmidt, apresentador do BBB 26, confessou, muito dificilmente, que fez implante de cabelo. A revelação aconteceu no programa Mais Você, na Globo.
“Você deu uma mudada no visual”, observou Ana Maria Braga. “Tem coisa que a gente não pode falar, Ana Maria! Isso é particular”, devolveu o apresentador. Porém, a atração acabou mostrando o cabelo ralo de Tadeu antes e ele não teve como fugir.
“Tinha uma entradinha boa ali, era um heliponto de mosquito”, brincou a apresentadora. “Era um outdoor!”, brincou ele. “Aí o heliponto sumiu, o aeroporto mudou. Foi ficando um gramado”, analisou Ana. Então, Tadeu confessou o real motivo do procedimento estético.
“Eu fiz só por causa da minha profissão. Quando tem muito buraco para preencher fica mais difícil. Tendo mais cabelo, fica mais fácil”, disse. O apresentador do BBB 26 também revelou que a esposa, Ana Cristina, aprovou o resultado. “Eu acho que estou mais bonito. Minha esposa fala isso todos os dias, mas ela é suspeita… Ontem a gente estava jantando, um casal passou por nós e falou: ‘Como você está jovem!’. Eu nunca tive tanto cabelo nem quando era jovem”, contou.