Polêmica! Henrique Fogaça defende a maconha
Em uma conversa recente, o chef Henrique Fogaça, conhecido por seu papel no MasterChef Brasil, comentou abertamente sobre sua relação com a cannabis e como a substância impacta seu bem-estar. Ele reforçou que a planta foi injustamente marginalizada ao longo da história e afirmou: “A pessoa não tem a informação correta”, apontando a desinformação como uma das principais causas do preconceito em torno do tema.
Segundo Henrique Fogaça, o uso de derivados como o CBD e o THC o ajuda a controlar a ansiedade e a melhorar a qualidade do sono. “Eu sou ansioso, hiperativo, caótico, durmo pouco, mas estou arrumando isso”, explicou o chef, que também associou a substância ao estímulo de sua criatividade.
Ele também revelou que sua filha, Olívia, utiliza o óleo há anos como parte de um tratamento. “A melhora dela é clara”, relatou, destacando avanços significativos em seu quadro de saúde e na rotina familiar.
Além disso, o chef falou de outras experiências, como o uso do cogumelo juba de leão e o contato com a ayahuasca. “É uma força divina que tem que respeitar” e “é uma medicina ancestral que vai direto na ferida”, concluiu, ao relembrar momentos de profunda reflexão.
