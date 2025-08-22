fechar
Celebridades | Notícia

Esposa de Henrique Fogaça compartilha recado misterioso após rumores com Paola Carosella

Carine Ludvic fez uma sequência de posts em homenagem ao marido, enquanto especulações sobre o chef continuam repercutindo nas redes.

Por Bianca Tavares Publicado em 22/08/2025 às 8:44 | Atualizado em 22/08/2025 às 8:54
Imagem de Carine Ludvic, Henrique Fogaça e Paola Carosella
Imagem de Carine Ludvic, Henrique Fogaça e Paola Carosella - Reprodução/Redes Sociais

Henrique Fogaça e Paola Carosella voltaram a ser assunto nas redes após a esposa do chef, Carine Ludvic, publicar uma série de mensagens cheias de carinho.

A postagem, feita na última quarta-feira, 21, foi interpretada por muitos como uma resposta indireta às notícias que circularam recentemente sobre um suposto romance entre os dois ex-jurados do MasterChef.

Mensagens carinhosas

Nos stories, Carine começou com a frase “Marido, caso eu não tenha te dito...”, seguida por diversas declarações: “Eu tenho orgulho de você”, “o meu lugar preferido é o teu colo”, “você é a minha pessoa favorita no mundo” e “te amo... e também te admiro, não só pelo que faz, mas pelo que é”.

Ela ainda reforçou o quanto valoriza a relação: “Obrigada por ser o meu porto seguro nos dias ruins, e também nos bons”, escreveu. “Eu também te vejo, sei que nem sempre é fácil... e sou profundamente grata por todo esforço que você faz para cuidar de mim e da nossa família”.

O recado terminou com um elogio ao caráter do marido: “Você é um homem de valor, íntegro e cheio de força, um homem que ama, protege e inspira. Tenho orgulho de caminhar ao seu lado, hoje e sempre”.

Paola já havia se pronunciado

A manifestação de Carine veio logo depois de Paola Carosella comentar o assunto durante o programa De Frente com Blogueirinha, exibido na segunda-feira, 18.

Na ocasião, a chef argentina negou qualquer envolvimento amoroso com Fogaça. “Nunca. Henrique Fogaça é um cara genial, passei anos tendo o privilégio de trabalhar com ele. É um pai como poucos, é um doce atrás da facha e das tatuagens”, disse ela, destacando que sempre manteve com o colega apenas uma relação profissional.

Até o momento, Fogaça não se pronunciou sobre o tema.

