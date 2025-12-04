fechar
Jesus Luz surge de sunga branca e mostra volume saliente

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 04/12/2025 às 7:07
Jesus Luz, DJ, protagonizou mais um ensaio quente nas redes sociais. O bonitão apareceu de sunga branca em plena Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro. Com peitoral farto e volume ‘nervoso’ na sunga, os elogios foram inevitáveis.

“Meu lindo”, “Você é pura inspiração de luz”, “Gato demais”, “Fotão”, “Cachoeira e natureza é bom demais! Melhor conexão”, “Deus grego”, “Lindo como sempre”, foram alguns comentários.

Recentemente, Jesus entrou de vez em plataformas de conteúdo adulto. Em relação à decisão, ele comentou que acabou sendo um caminho natural.

“No fim, vi que eu meio que já quase fazia um ‘Privacy’ no meu Instagram. São dois universos diferentes, mas eu já era muito ousado e me sinto bem à vontade em trabalhar com esse lado mais sensual. Sem dizer que sempre gostei dessa troca com o meu público”, explicou.

Jesus Luz. Foto: Brunno Rangel/ Reprodução Instagram
Jesus Luz. Foto: Brunno Rangel/ Reprodução Instagram

