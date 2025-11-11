Muso nos anos 90, Leonardo Vieira surge de sunga e famosos reagem
Leonardo Vieira, galã de inúmeras novelas da Globo nos anos 90, postou uma foto de sunga, em praia de Portugal. Aos 56 anos, o bonitão exibiu o abdômen trincado e peitoral saliente. Os elogios foram inevitáveis.
“Muso demais”, “Sempre foi e será lindo”, “Lindo como sempre”, “Sempre lindo”, “Sonho”, “Independente de qualquer coisa, sempre foi o meu galã preferido”, foram alguns comentários dos seguidores. Os famosos também se empolgaram com a foto do ator, como Louise Cardoso. “Que lindo você está“, disse. A atriz e cantora Linn da Quebrada também reforçou: “Lindo demais”.
Em 2021, o antigo canal Viva, atual Globoplay Novelas, reprisou a novela Sonho Meu (1994), em que Leonardo Vieira viveu o Lucas, o seu segundo protagonista em novelas. Na época, o ator fez par romântico com Patrícia França.
“Era muito trabalho, eu gravava de segunda a sábado, mais de 100 cenas por semana. Eu dormia pouco porque tinha que decorar as cenas para o dia seguinte, e no domingo também trabalhava decupando os capítulos. Além disso, me divertia muito com os colegas, com a fofa da Carolina Pavanelli e com Gisela Reimann, com quem eu ria muito”, confessou na época.
