Ivete Sangalo faz comentário em post do ex-marido e web comenta

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 04/12/2025 às 13:26
Dez dias depois de tornarem pública a separação, Ivete Sangalo surpreendeu ao voltar a demonstrar interação com Daniel Cady nas redes sociais. A cantora comentou em uma publicação do ex-marido, gesto que rapidamente virou assunto entre fãs e seguidores atentos a cada movimento do ex-casal. A simples atitude desencadeou uma onda de interpretações, dividindo opiniões e alimentando especulações sobre o tom da mensagem.

Na postagem, Daniel Cady celebrava sua participação em uma campanha de conscientização da Marinha Brasileira. No texto, ele destacou: “Verão combina com alegria, música, mar… e responsabilidade”, reforçando a importância do cuidado coletivo para que a estação mais quente do ano seja também segura e consciente para todos.

A resposta de Ivete Sangalo veio em forma de aplausos em emoji, o que despertou debates. “Será que só eu que vi ironia nas palminhas dela?”, questionou Fabrício Alves, enquanto Roxana Suzy comentou: “Considerando que ela é sarcástica, essas palmas podem ser irônicas”. Em contrapartida, Rose Carvalho ponderou: “Pessoas maduras se respeitam”.

A separação, anunciada dias antes, foi descrita como uma decisão pensada e respeitosa. “Seguimos unidos no que realmente importa: preservar nosso afeto e o bem-estar dos nossos filhos”, afirmava o comunicado oficial.

