Ivete Sangalo volta para Daniel Cady? Sensitiva manda a real

Ivete Sangalo, cantora, anunciou o fim do seu casamento com o nutricionista Daniel Cady, na última quinta-feira (27), chocando os fãs. Para a astróloga Márcia Sensitiva, dificilmente a baiana vai retomar a relação.

“Ela está em um ano de grande mudança da vida dela. Não tinha como ela não separar. É um ano 5, que é um ano de grande mudança. Você muda tudo na sua vida. Desde o casamento até o móvel do lugar. E outra coisa: essa menina tem Iemanjá, e quem tem Iemanjá sabe que namora, separa, casa, separa… É bom que ela cuide de Iemanjá para ser feliz no amor. É uma pena porque separação sempre dói. Mas isso aqui, pelo que eu estou entendendo, é real e não tem volta. Ela é taxativa. Ela demora, mas quando vai, vai”, explicou em entrevista à CARAS.

No comunicado, Ivete deixou claro que a decisão do término foi “coerente” e também “amorosa”. “Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes. Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós. Todo o processo está sendo vivido com diálogo, cuidado e profundo respeito. Temos uma trajetória que nos orgulha, de muito amor, seguiremos sempre sendo uma família. Precisamos de respeito com esse momento. Pedimos privacidade para atravessar essa transição de maneira mais serena possível”, disse.

“Seguimos unidos no que realmente importa: preservar nosso afeto e o bem-estar dos nossos filhos”, completou.

