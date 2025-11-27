fechar
Web culpa Shawn Mendes pelo fim do casamento de Ivete Sangalo e Daniel Cady

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 27/11/2025 às 22:11
Nesta quinta-feira (27), Ivete Sangalo anunciou o término do seu casamento com o nutricionista Daniel Cady, após 17 anos de união. Na rede social X, os internautas mostraram perplexidade e apontaram o cantor Shaw Mendes como culpado.

“Puts, nenhum relacionamento sobreviveu a esse ano mesmo”, “Shaw Mendes destruindo lares”, “Eu também terminaria com meu marido para tentar conquistar o Shaw Mendes”, “O que uma visitinha de Shaw Mendes de 20 dias fez”, foram alguns comentários.

Recentemente, em uma participação no Domingão com Huck, Ivete comentou sobre o cantor canadense, que passou uma longa temporada em Salvador e que ela levou para conhecer alguns pontos da cidade. “Ele tem uma coisa especial sobre o Brasil, não só ele, algumas pessoas, da relação do público com o artista, da forma como é tratado no Brasil”, disse.

No comunicado, Ivete Sangalo pediu “privacidade” neste momento delicado da família. “Temos uma trajetória que nos orgulha, de muito amor, seguiremos sempre sendo uma família. Precisamos de respeito com esse momento. Pedimos privacidade para atravessar essa transição da maneira mais serena possível. Seguimos unidos no que realmente importa: preservar nosso afeto e o bem-estar dos nossos filhos”, disse.

