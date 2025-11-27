ACABOU! Ivete Sangalo coloca ponto final no casamento com Daniel Cady
Ivete Sangalo, cantora, nesta quinta-feira (27), anunciou o fim do seu casamento com o nutricionista Daniel Cady, após 17 anos juntos. Da relação, eles construíram uma família formada pelos filhos Marcelo Sangalo e as gêmeas Marina e Helena.
“Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes. Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós”, começou a cantora em um post nas redes sociais.
“Todo o processo está sendo vivido com diálogo, cuidado e profundo respeito. Temos uma trajetória que nos orgulha, de muito amor, seguiremos sempre sendo uma família. Precisamos de respeito com esse momento”, acrescentou.
Por fim, Ivete pediu “privacidade”, em respeito a sua família. “Pedimos privacidade para atravessar essa transição da maneira mais serena possível. Seguimos unidos no que realmente importa: preservar nosso afeto e o bem-estar dos nossos filhos”, finalizou.
Ivete Sangalo vai apresentar a turnê Clareou no próximo domingo (30), em Salvador, com grandes participações de Xanddy e o grupo É o Tchan.