Flávia Saraiva esclarece rumores de romance com Léo Pereira, jogador do Flamengo

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 04/12/2025 às 8:44
Flávia Saraiva quebrou o silêncio em torno dos rumores de que estaria vivendo um affair com Léo Pereira após terem sido supostamente vistos aos beijos durante a festa de comemoração do título do Flamengo na Libertadores, no domingo (30).

Através da assessoria de imprensa, em nota enviada ao portal Gshow, a ginasta esclareceu: “Diante das recentes notícias e especulações envolvendo o nome de Flávia Saraiva, esclarecemos que a ginasta não tem nenhum tipo de envolvimento com ninguém neste momento”, disse.

De acordo com as especulações, Flávia Saraiva e o jogador do Flamengo teriam trocado beijos e deixado o evento juntos rumo à casa do zagueiro. A equipe reforçou que ela está solteira.

“Flávia está solteira, é uma atleta profissional, dedicada e respeitada no mundo inteiro, e teve sua vida pessoal invadida de forma irresponsável. Os ataques na internet são cruéis e inaceitáveis. Esclarecido este ponto, esperamos respeito por parte de todos. Time Flávia Saraiva”, completou a nota.

