Karoline Lima revela planos de engravidar novamente após término com Léo Pereira

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 11/11/2025 às 8:06
Karoline Lima usou as redes sociais e surpreendeu os seguidores ao revelar que pretende engravidar novamente no ano que vem. A influenciadora digital, que é mãe de Cecília, de 3 anos, fruto de seu relacionamento anterior com o jogador Éder Militão, deu detalhes dos planos.

Através dos Stories do Instagram, ela contou que quer aumentar a família em breve, e que o intervalo entre os filhos é algo que pesa na decisão, quando questionada por um seguidor acerca do assunto.

“Quero engravidar próximo ano ou daqui a dois anos, mas não quero demorar muito, porque quero que a Cecília e o próximo filho sejam próximos”, disse Karoline Lima.

Em tempo, desde o término do relacionamento com Léo Pereira, em setembro deste ano, Karoline tem aparecido sozinha nas redes, mas rumores de uma possível reconciliação com o jogador do Flamengo voltaram a circular.

