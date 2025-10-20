Karoline Lima explica motivo de deixar de seguir Virginia Fonseca nas redes sociais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Neste domingo (19), Karoline Lima usou as redes sociais para esclarecer o motivo de ter dado unfollow em Virginia Fonseca no Instagram. A influenciadora garantiu que não houve brigas ou desentendimentos, mas que a decisão foi baseada apenas na “reciprocidade”, já que Virginia nunca a seguiu.

“Deixa eu falar para vocês sobre isso, porque eu já vi que está saindo nas páginas. Gente, inclusive ontem e anteontem chegou um monte de recebidos da Virgínia aqui em casa, assim como ela sempre fez”, explicou Karoline, reforçando que mantém uma boa relação com a empresária. “A gente já se trombou em vários lugares e, todas as vezes, a gente conversa mesmo, um papo superlegal”, completou.

Segundo Karoline, seguir ou não Virginia não interfere na amizade. “Ela não tem obrigação nenhuma disso — assim como nunca teve a obrigação de me seguir. E ela nunca me seguiu, eu sempre segui ela. Por isso, acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra”. A influenciadora também disse que preferiu esperar o assunto esfriar antes de se pronunciar, para evitar especulações.

Nos últimos dias, fãs levantaram rumores sobre a aproximação entre Virginia e Tainá Militão, esposa de Eder Militão, que é pai da filha de Karoline. A proximidade das duas gerou especulações, mas Karoline reforçou que não há problemas entre elas.

