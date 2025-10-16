fechar
Virginia Fonseca chama atenção da web com possível remoção de tatuagem com nome de Zé Felipe

Vídeo ao lado das filhas foi o suficiente para levantar suspeitas dos fãs da empresária, que revelou novo procedimento para as pequenas

Por Bianca Tavares Publicado em 16/10/2025 às 12:19
Imagem de Virginia Fonseca
Imagem de Virginia Fonseca - Reprodução/Instagram

Os internautas não perdoam! Depois de postar um vídeo ao lado das filhas, Virginia Fonseca causou mais uma polêmica envolvendo seu antigo relacionamento.

Um detalhe no registro chamou atenção da web, quando Maria Flor, filha da influenciadora, perguntou o que era "aquilo" no pescoço dela.

Virginia respondeu "Eu fiz laser".

Rapidamente, os fãs da empresária desconfiaram que o procedimento estaria ligado com uma tatuagem com o nome de Zé Felipe que ela possui nessa região. "Ela tá removendo", comentou uma internauta, conforme compartilhado pelo portal Terra.

Nos stories, a influenciadora postou alguns registros na clínica, além de aparecer com um curativo no pescoço.

Reprodução/Instagram
Imagem de Virginia Fonseca - Reprodução/Instagram

