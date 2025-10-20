Karoline Lima abre o jogo sobre suposto desentendimento com Virginia Fonseca após unfollow

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Karoline Lima usou as redes sociais, e surpreendeu os seguidores ao ter exposto o motivo de ter dado unfollow em Virginia Fonseca no Instagram, após o assunto repercutir neste último domingo (19).

Através dos Stories do Instagram, a influenciadora afirmou que a decisão não foi motivada por brigas ou desentendimentos, mas apenas por “reciprocidade”, tendo em vista que a apresentadora do SBT nunca a seguiu.

“Deixa eu falar para vocês sobre isso, porque eu já vi que está saindo nas páginas. Gente, inclusive ontem e anteontem chegou um monte de recebidos da Virgínia aqui em casa, assim como ela sempre fez. Isso não é de agora, é de anos. Ela sempre mandou recebidos para minha casa, sempre me convidou para os eventos dela”, iniciou Karoline Lima, que desmentiu possíveis desavenças com Virginia Fonseca, pelo contrário.

“A gente já se trombou em vários lugares e, todas as vezes, a gente conversa mesmo, tipo um papo super legal. Eu gosto muito dela, e acho que ela também gosta de mim. Porque, se não fosse assim, não teria por que ela mandar coisas para mim, nem me convidar para as coisas dela”, explicou ela.

“Ela não tem obrigação nenhuma disso — assim como nunca teve a obrigação de me seguir. E ela nunca me seguiu, eu sempre segui ela. Por isso, acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se a gente tem uma relação boa, de admiração mútua, seguir ou não seguir não interfere. Porém, se ela não me segue… por que eu sigo ela? Entende? Isso não muda nada, é só uma linha de reciprocidade”, concluiu Karoline Lima.

