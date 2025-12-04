fechar
Eliane Giardini ressurge como Anastácia, mãe de Candinho, em Êta Mundo Melhor!

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 04/12/2025 às 18:39
O capítulo de 8 de dezembro de Êta Mundo Melhor! promete mexer com a história e com o público. A trama ganha força quando Eliane Giardini reaparece como Anastácia, mãe de Candinho (Sergio Guizé), em uma sequência de sonho que surge enquanto o protagonista enfrenta um coma após o incêndio em sua fábrica.

A cena leva Candinho a um ambiente celestial. Ele vê a mãe, sente o acolhimento dela e escuta palavras que transformam sua jornada. Anastácia o chama para segui-la. Depois, entrega a revelação que muda o rumo da novela. Samir é seu filho. A informação abre uma nova rota e coloca o caipira diante de um conflito emocional intenso.

Eliane Giardini celebrou o reencontro com a personagem e com Sergio Guizé. A atriz destacou a emoção de voltar ao universo criado anos atrás. Segundo ela, Anastácia retorna para iluminar o caminho do filho e trazer paz ao coração dele.

A relação entre os dois reaparece com força. O vínculo marcado pela busca mútua na história original retorna com o mesmo peso. Essa ligação profunda reforça o impacto do reencontro e conduz Candinho ao maior dilema da trama.

Agora, o protagonista precisa escolher. Ele pensa em seguir com a mãe. Ao mesmo tempo, sente o chamado da vida e o desejo de estar ao lado de Samir. A decisão promete emocionar quem acompanha cada passo dessa nova fase da novela.

