Cauã Reymond fala sobre possível retorno em continuação de Avenida Brasil: “Não fui convidado”

Cauã Reymond falou, novamente, sobre as especulações em torno de uma continuação de Avenida Brasil (2012), novela das nove escrita por João Emanuel Carneiro, que possui estreia prevista para 2027, na Globo.

O ator, que interpretou Jorginho, o protagonista da história original, em que formou par romântico com a atriz Débora Falabella, reagiu a respeito da possibilidade de integrar o elenco da trama. Apesar das especulações, ele foi sincero ao afirmar que ainda não recebeu nenhum convite, e reconheceu o risco.

“É uma obra muito querida e especial. Mexer nela é um desafio imenso, mas também um privilégio. Se a continuação fizer sentido artístico, se tiver uma boa história e se eu puder contribuir, participaria com carinho”, declarou Cauã Reymond, em entrevista ao site Heloísa Tolipan.

“Não fui convidado”

“Ainda não fui convidado, mas torço para que o projeto aconteça da melhor forma”, disse o ator, que está longe das novelas desde o remake de Vale Tudo. Atualmente, Reymond se dedica na produção da série Jogada de Risco, criada e protagonizada por ele no Globoplay, cuja estreia ocorrerá em 2026. “É um projeto muito especial pra mim. Uma narrativa que fala sobre escolhas”, adiantou.

