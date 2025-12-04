fechar
Camila Pitanga posa de biquíni na praia com o noivo, Patrick Pessoa

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 04/12/2025 às 18:40
Camila Pitanga aproveitou a quinta-feira (4) para dividir com os seguidores um momento raro ao lado do noivo, Patrick Pessoa. A atriz, que costuma manter a vida pessoal longe dos holofotes, posou de biquíni na praia e mostrou o clima leve que marca a rotina do casal. E, com isso, ela surpreendeu quem acompanha seu trabalho há anos.

As fotos registram momentos simples, mas cheios de sintonia. O casal aparece jogando frescobol, caminhando pela areia e curtindo um dia ensolarado. Tudo transmite tranquilidade. E, aos poucos, Camila abre um novo capítulo antes de retornar às telas em Dona de Mim.

O relacionamento começou em 2021. Depois, ganhou força com o tempo e virou parceria sólida. Patrick Pessoa, professor e dramaturgo, pediu Camila em casamento de maneira romântica. Ele escreveu uma carta longa, leu cada trecho para ela e, por fim, se ajoelhou para entregar a aliança.

Agora, o casal vive uma fase de alegria. As fotos mostram isso. E o momento reforça a conexão que os dois construíram ao longo desses quatro anos.

Camila Pitanga e o noivo, Patrick Pessoa (Foto: Reprodução/Instagram)

