De biquíni, Jennifer Lopez relembra performance em show e corpo sarado rouba a cena
Jennifer Lopez, aos 56 anos, movimenta as redes sociais enquanto se prepara para sua residência em Las Vegas. Na terça-feira (2), ela publicou um vídeo antigo de sua apresentação no World Pride, em Washington, e reacendeu a empolgação dos fãs.
O registro mostra a artista em um look ousado, com biquíni de chamas e meia-calça arrastão, enquanto exibe o abdômen marcado com coreografias cheias de energia.
Além disso, Jennifer Lopez relembrou outro figurino marcante do festival: um body prateado criado pela The Blonds, com strass e recortes estratégicos que destacavam sua silhueta. O visual, pensado para brilhar no palco, reforçou o estilo poderoso que acompanha a estrela em seus grandes eventos.
Agora, a cantora prepara sua nova fase nos palcos. Depois de comandar o American Music Awards de 2025, ela estreia o Up All Night Live, no Coliseu do Caesars Palace, com shows entre 30 de dezembro e 3 de janeiro. Como reforço, a artista já confirmou apresentações extras em março de 2026, criando expectativa para uma temporada que promete movimentar a cidade.