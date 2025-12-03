Xuxa comenta pressão para chegada do primeiro filho de Sasha: “Não gostaria de forçar a barra”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Xuxa Meneghel abriu o coração sobre a filha, Sasha Meneghel, e comentou sobre as expectativas que possui para se tornar vovó de primeira viagem.

Em entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, a eterna Rainha dos Baixinhos afirmou que está na torcida para que a estilista esteja pronta para ter seu primeiro filho, fruto do casamento com o cantor João Lucas.

“Não gostaria de forçar a barra”

“Se eu já mimava e estragava os filhos dos outros, imagina meus netos. Digo isso a ela: não gostaria de forçar uma barra, mas eu estou preparada para ser avó, agora ela que tem que estar preparada para ser mãe e o João de ser pai”, disse Xuxa.

“É uma coisa que eu quero muito, já pensou me chamando de vovó? Que delícia. Não tem palavras”, afirmou a apresentadora. Além disto, Xuxa também descreveu a saudade que sente da filha, que mora em São Paulo, enquanto ela reside no Rio de Janeiro com o marido, Junno Andrade.

“Ela é do mundo, porque ela vive viajando, fazendo as pesquisas dela, estudou em Nova York e vai muito pra Europa pra pesquisar pano, o que tem de mais novo… E eu fico com muita vontade de que ela fique mais perto de mim”, pontuou Xuxa.

