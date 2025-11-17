Luciano Szafir desabafa e relembra de fim de namoro com Xuxa: ‘Alguns atritos’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A convivência entre Luciano Szafir e Xuxa Meneghel voltou a chamar atenção após o ator, de 56 anos, relembrar momentos da relação que viveram no fim dos anos 1990. Juntos, eles tiveram Sasha, hoje com 27 anos, e apesar da separação, mantiveram um laço familiar sólido ao longo do tempo.

Em entrevista, Szafir contou que os dois sempre buscaram maturidade nas fases mais difíceis. Ele recordou que, mesmo nos períodos mais tensos, prevalecia o bom senso. “Quando nos separamos, tivemos alguns atritos, mas tivemos muito bom senso… Nunca existiu esse negócio de ficar com minha filha no final de semana”, disse o ator, destacando que Xuxa jamais interferiu na sua relação com Sasha.

Além da boa relação com a ex-companheira, Szafir também celebrou o interesse do filho Davi pelas artes. “Meu filho chegou para mim e disse que quer ser ator… Eu estou amando isso”, afirmou ele, animado com a futura peça em que atuarão juntos.

Mesmo longe das novelas, o ator segue com trabalhos diversos, como o filme Asfalto e o MasterChef Celebridades. Ele brincou sobre sua habilidade culinária ao lembrar a reação da filha: “Em 27 anos, você não me fez nem um sanduíche”. Hoje, Szafir planeja até fazer cursos ao lado da esposa.

