Adriane Galisteu desabafa sobre ‘privilégio’ de Xuxa em velório de Senna

Na série documental Meu Ayrton, lançada na HBO Max, Adriane Galisteu revive um dos períodos mais dolorosos de sua vida: o velório de Ayrton Senna. A apresentadora recordou a sensação de isolamento durante a cerimônia, quando percebeu diferenças de tratamento entre ela e Xuxa, ex-namorada do piloto. “Eu não troquei de roupa. Eu passei a noite com a mesma roupa. E lembro de achar todo mundo muito elegante”, disse.

Ela revelou que, na época, não recebeu o adesivo que dava acesso à área reservada à família, ficando distante do caixão. “Era tudo muito contido, uma coisa distante, tudo muito silencioso”, contou. Já Xuxa permaneceu próxima aos pais do tricampeão.

Leia também: Adriane Galisteu rebate rumores sobre família de Ayrton Senna: “Nunca conseguiram me apagar”

Com o tempo, Adriane teve um breve reencontro com Neyde Senna, mãe do piloto. “Estava todo mundo sofrendo muito e eu não queria competir a minha dor com ninguém”, afirmou. O abraço entre as duas, após o velório, simbolizou um momento de paz.

Hoje, a apresentadora enxerga o documentário como uma forma de preservar a memória de Senna. “Uma geração mais jovem queria saber mais da vida dele”, concluiu.

