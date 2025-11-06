fechar
Adriane Galisteu desabafa sobre ‘privilégio’ de Xuxa em velório de Senna

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 06/11/2025 às 13:29
Na série documental Meu Ayrton, lançada na HBO Max, Adriane Galisteu revive um dos períodos mais dolorosos de sua vida: o velório de Ayrton Senna. A apresentadora recordou a sensação de isolamento durante a cerimônia, quando percebeu diferenças de tratamento entre ela e Xuxa, ex-namorada do piloto. “Eu não troquei de roupa. Eu passei a noite com a mesma roupa. E lembro de achar todo mundo muito elegante”, disse.

Ela revelou que, na época, não recebeu o adesivo que dava acesso à área reservada à família, ficando distante do caixão. “Era tudo muito contido, uma coisa distante, tudo muito silencioso”, contou. Já Xuxa permaneceu próxima aos pais do tricampeão.

Com o tempo, Adriane teve um breve reencontro com Neyde Senna, mãe do piloto. “Estava todo mundo sofrendo muito e eu não queria competir a minha dor com ninguém”, afirmou. O abraço entre as duas, após o velório, simbolizou um momento de paz.

Hoje, a apresentadora enxerga o documentário como uma forma de preservar a memória de Senna. “Uma geração mais jovem queria saber mais da vida dele”, concluiu.

