Junno Andrade fala sobre condição para impedir brigas na relação com Xuxa: “Bobagem”

Junno Andrade abriu o coração sobre o atual momento da união com Xuxa. O ator e cantor, que vive um relacionamento com a apresentadora há 12 anos, detalhou como os dois lidam com o ciúme na relação.

Em entrevista ao jornal O Globo, o artista confessou que o casal sempre impôs condições para não permitir que o fato viesse a abalar o relacionamento. “Nós já começamos a relação acima dos 45 anos. E ela me falou que não estaria do meu lado se não estivesse muito a fim”, disse.

“A Xuxa é uma pessoa intensa. Quando ela abraça alguém não é abraço, é uma comemoração (risos). Bobagem eu ficar com ciúme. Esse jeito dela é lindo de ver”, explicou Junno Andrade. Sincero, ele também afirmou que aprendeu a se blindar de fofocas com a esposa.

“Xuxa não se abala e muitas vezes não faz nem questão de saber. Eu ainda era de responder, discutir, mas aprendi que a melhor forma de passar por isso é em silêncio, sem jogar luz em quem não merece. Xuxa passou uma vida sendo vítima de tanta coisa e é uma pessoa que genuinamente deseja o bem aos outros”, apontou ele.

