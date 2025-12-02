fechar
Sensualizando, Bella Campos publica foto durante banho noturno

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 02/12/2025 às 13:55
A atriz Bella Campos encantou os seguidores nesta segunda-feira (1) ao compartilhar registros de um passeio noturno de barco no Rio de Janeiro. Na legenda, ela resumiu o momento em poucas palavras: “Melhor vida”. As fotos mostraram a artista sorridente, de biquíni, com a lua iluminando a paisagem e as águas refletindo a beleza da cidade.

Os fãs não economizaram elogios. “Uma verdadeira obra de arte”, comentou uma seguidora, enquanto outra escreveu: “O lugar é bonito, mas com você nele tudo fica mais belo”. Entre os comentários, também se destacou: “Linda em qualquer lugar, arrasa sempre, belinha, mulher perfeita”.

Recentemente, Bella Campos protagonizou um momento digno de novela ao encontrar o piloto Lewis Hamilton no último sábado (29), durante o Grande Prêmio de Fórmula 1 no Catar. No Instagram, ela brincou sobre a situação: “Me falaram que o bofe tava precisando de sorte, vim aqui, né?!”.

Com seu carisma e presença marcante, Bella continua conquistando fãs tanto nas redes quanto fora delas, mostrando que sabe aproveitar cada instante de sua vida com estilo e leveza.

