Curtindo um período de descanso após o término do remake de Vale Tudo, Bella Campos, de 27 anos, publicou um álbum de fotos em seu Instagram que rapidamente chamou atenção. Entre os registros, um clique de biquíni na praia ganhou destaque, e a atriz respondeu em tom descontraído ao colega Caio Manhente, escrevendo em caixa alta a frase “Feliz no simples”.

Nas imagens, Bella aparece usando óculos escuros e um biquíni preto e branco, deitada em uma rede à beira-mar. Em outras fotos do mesmo post, ela surge posando em frente ao espelho com uma lingerie rosa e um look de crochê, além de compartilhar um momento ao lado de uma amiga.

No mês anterior, Bella relembrou um momento inesperado durante uma viagem de avião. Ela contou que conseguiu embarcar antes de todos os demais passageiros porque as funcionárias da companhia eram fãs de Maria de Fátima, personagem interpretada pela atriz.

“A gente entrou antes aqui no avião porque as divas que estavam atendendo eram ‘Fatymores’, então elas nos concederam esse privilégio”, brincou.

O post Bella Campos surge deslumbrante durante férias foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.