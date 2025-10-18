fechar
Bella Campos é ignorada por jornalista da Globo em crítica final de Vale Tudo

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 18/10/2025 às 7:05
Bella Campos é ignorada por jornalista da Globo em crítica final de Vale Tudo
Bella Campos é ignorada por jornalista da Globo em crítica final de Vale Tudo - Observatório dos Famosos

Bella Campos, a Maria de Fátima de Vale Tudo, não foi nem citada na lista na qual a colunista Anna Luiza Santiago, da coluna Play, do jornal O Globo, elege os atores que brilharam no remake de Manuela Dias.

“Nota dez para Debora Bloch, a grande sensação de Vale Tudo. Com personalidade e imenso talento, ela roubou a cena e será sempre lembrada por sua Odete Roitman. Muitos e muitos aplausos também para Taís Araújo, Alexandre Nero, Belize Pombal, Malu Galli, Ricardo Teodoro, Cauã Reymond, Matheus Nachtergaele, Luiz Lobianco, Alice Wegmann, Carolina Dieckmman, Karine Teles, Guilherme Magon e Julio Andrade”, comentou.

Nos comentários, os internautas sentiram falta de nomes, como Paolla Oliveira (Heleninha Roitman) e Bella Campos (Maria de Fátima). Porém, ambas colecionaram notas zero ao longo da trama na coluna.

Nesta sexta-feira (17), será finalmente revelado o grande mistério: Quem matou Odete Roitman? A Globo tem se esforçado para causar o mesmo impacto que a final de Avenida Brasil, na última década.

