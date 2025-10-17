Flávio Ricco: "Quem matou?’" é ofuscado no adeus de Vale Tudo - Remake termina, nesta sexta, também marcado por intrigas palacianas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

É novela. E novela das nove. Por sua grandeza e alcance, sempre esbarra em outros fatores. Divergências de opiniões, vaidades... E mais vaidades...

Na noite desta sexta, a Globo exibe o último capítulo do remake de “Vale Tudo”, com o mundo interessado em saber “Quem Matou Odete Roitman?”. Como foi na primeira versão.

Tudo poderia ter ficado apenas no trabalho apresentado por Manuela Dias? Claro que sim. Mas é novela. E novela das nove. Por sua grandeza e alcance, sempre esbarra em outros fatores. Divergências de opiniões, vaidades... E mais vaidades...

Logo no começo, na formação da equipe de roteiro, depois da titular se estranhar com o estilo de alguns componentes, foi necessário mudar algumas peças.

Atores convocados para o elenco também foram colocados em xeque, em especial, Bella Campos, a Maria de Fátima.

Nem Paolla Oliveira escapou, criticada pela sua Heleninha! Ela não se calou.

Houve também o confronto público Bella Campos versus Cauã Reymond, resolvido algum tempo depois. Por certo momento, aliás, até esse entrevero virou uma boa novela.

Daí, quando tudo parecia calmo, Taís Araújo criticou abertamente os rumos da sua Rachel, ao que a Manuela, autora, não se intimidou e devolveu: “A novela é um processo de colaboração, né?".

“Vale Tudo” termina como mais um sucesso de audiência da Globo.

Mas, certamente, poderia evitar certas intrigas palacianas. Ou não?

TV Tudo

Está de volta

Yana Sardenberg, de tantos outros trabalhos, está de novo na Globo, agora em “Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário”, microdrama em gravação para o Globoplay.

É a namorada do Gustavo Mioto e irmã do Caio Paduan, com direção do Marcelo Zambelli.

Yana Sardenberg - Divulgação

Ainda tem

A TCM, como nova marca, já está valendo para todas as rádios próprias.

Mas existem as da rede, que ainda conservam o nome de Transamérica, como a 97.7 MHZ, de Campinas. O locutor Marcos Braga é uma das suas vozes.

Mas espera...

Só que o pessoal dessa 97.7 MHZ, de Campinas, precisa prestar um pouco mais de atenção no serviço.

Ontem, pleno meio-dia, botaram no ar “A Voz do Brasil”. Mas a edição do dia 13 em pleno 16, no começo da tarde. Seria uma questão de “fuso”?

Mesma qualidade

Sem tirar nem por... Quem assiste ao “The Voice” no SBT ou no Disney+, em nada pode reclamar em relação ao que existiu na Globo.

Está igualzinho, em todos os detalhes, especialmente, na qualidade dos participantes.

Conversa com a Eliana

Falta bater o martelo, mas é quase certo que mais para o final da próxima semana, irá ao ar uma entrevista da Eliana no “Conversa com Bial”.

Já gravada. E que, propositadamente, será exibida às vésperas do “Criança Esperança”.

Vem mais coisa

Ronaldinho embaixador e Denílson comentarista estão confirmados, mas não serão as únicas novidades da Globo na Copa do Mundo.

Vem mais por aí, tanto na parte da engenharia quanto em reforços, pessoal de vídeo, para a cobertura.

Crise no futebol

Toda a confusão que se instalou na Libra, a partir do descontentamento do Flamengo, evidente que pode apresentar desdobramentos e, de alguma maneira, chegar na televisão.

Claro que tem dinheiro em jogo e isso sempre pega demais, porém, também existem contratos assinados. Há o empenho de alguns clubes em pacificar a situação.

Deu match

Em 31 de dezembro, o canal Comedy Central deixará de existir e o Talk Show do Ronald Rios, que é uma das suas atrações, também está parando, após três anos de exibição.

Era um sonho dele, desde criança, um dia trabalhar no Comedy. Foi uma relação muito feliz. Essa parada também se dá no momento que o Rios pretende se dedicar mais aos seus shows.

Ronald Rios em cena - Reprodução

Na dele

Celso Portiolli, chateado com algumas coisas, decidiu ficar mais na dele e não dar mais entrevistas. Alega que foi mal interpretado e que tiraram uma fala do contexto.

Portanto, agora só falar nos canais dele.

Vai que vai

O diretor Edgard Miranda continua fazendo uma grande jornada em Portugal. Na próxima segunda-feira, mais uma estreia dele, a novela "Terra Forte", escrita por Maria João Costa, na TVI e no Prime Video. A produção teve cenas gravadas em Santa Catarina.

Primeira janela

Luiz Fernando Guimarães, após 12 anos, está de volta aos filmes, na comédia “Quem é morto sempre aparece”, uma produção dos Estúdios Globo.

Estreia nesta sexta-feira no catálogo do Telecine, disponível no Globoplay, Prime Video e via operadoras. TV paga, amanhã.

Augusto Madeira, Luiz Fernando Guimarães e Marcus Majella - Divulgação

Bate-Rebate

Hoje, último dia do Otaviano Costa no “Melhor da Noite” na Band...

... O apresentador, agora, vai se dedicar a novos projetos.

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) e a N Sports, que tem Galvão Bueno no time, fecharam acordo de licenciamento para gestão do canal oficial da entidade no YouTube, a Time Brasil TV.

Diogo Savala, filho da Elizabeth, inicia participação em “Êta Mundo Melhor!”, novela das 18h da Globo, a partir do capítulo 110...

... Faz um advogado que terá cenas com Henri Pagnocelli e Eriberto Leão.

Devido à preparação para novas séries, os testes com atores estão a todo vapor na Seriella...

... Três produções já definidas – “As Sete Marias”, “Ben-Hur” e “Amor em Ruínas”, e outras duas que serão anunciadas em breve.

Paulo Guidelly, como um vilão, integra o elenco de “Mar Branco/Rabo de Peixe”, série original portuguesa da Netflix, ao lado de Paolla Oliveira e Caio Blat...

“Ele se move nas sombras, faz o serviço sujo e traz uma carga dramática interessante”, conta o ator.

Programa da jornalista Dani Stolai, “All Inclusive” estreia em novembro na Record News e vai destacar uma série gravada em Los Angeles.

C´est fini

Produzido para dispositivos móveis, o microdrama estrelado por Jade Picon, "Tudo Por uma Segunda Chance", ganhará divulgação nos capítulos de “Dona de Mim”.

A equipe da novela das sete, porém, ainda aguarda este material para ajustá-lo aos personagens da trama.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!