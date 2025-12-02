Mileide Mihaile reage a críticas sobre ausência em fotos do filho: “Tipo de bobagem”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Mileide Mihaile usou as redes sociais nesta última segunda-feira (1), e se manifestou pela repercussão causada após seu filho, Yhudy Lima, de 15 anos, fruto do antigo relacionamento com Wesley Safadão, publicar suas primeiras fotos, em seu novo perfil do Instagram, no qual ela não aparece em nenhuma delas.

A reação dos internautas foi de imediato, e alguns internautas começaram a insinuar que o adolescente estaria ignorando a própria mãe. Em interação com os seguidores, a ex-participante de A Fazenda 13 foi sincera: “Acostume-se”, escreveu.

Em outro comentário feito em uma página de fofocas, Mileide Mihaile decidiu se pronunciar acerca do assunto envolvendo Yhudy. “Ele vai publicar o que quiser e com quem quiser, ponto final. No fim de semana, ele fez o Instagram no tempo adequado, viveu momentos que amou e postou e está tudo certo”, disse.

“O que importa é ele estar bem e feliz, no tempo e no espaço dele. ACABOU A HISTÓRIA. Sou muito segura e extremamente feliz com meu filho para me abalar com esse tipo de bobagem”, concluiu a influenciadora digital.

Mileide Mihaile (Foto: Reprodução/Instagram)

VEJA MAIS: Mileide Mihaile revela sobre frustação por não ter sido substituta de Paolla Oliveira no Carnaval

O post Mileide Mihaile reage a críticas sobre ausência em fotos do filho: “Tipo de bobagem” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.