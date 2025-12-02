fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Mileide Mihaile reage a críticas sobre ausência em fotos do filho: “Tipo de bobagem”

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 02/12/2025 às 8:11
Mileide Mihaile reage a críticas sobre ausência em fotos do filho: “Tipo de bobagem”
Mileide Mihaile reage a críticas sobre ausência em fotos do filho: “Tipo de bobagem” - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Mileide Mihaile usou as redes sociais nesta última segunda-feira (1), e se manifestou pela repercussão causada após seu filho, Yhudy Lima, de 15 anos, fruto do antigo relacionamento com Wesley Safadão, publicar suas primeiras fotos, em seu novo perfil do Instagram, no qual ela não aparece em nenhuma delas.

A reação dos internautas foi de imediato, e alguns internautas começaram a insinuar que o adolescente estaria ignorando a própria mãe. Em interação com os seguidores, a ex-participante de A Fazenda 13 foi sincera: “Acostume-se”, escreveu.

Em outro comentário feito em uma página de fofocas, Mileide Mihaile decidiu se pronunciar acerca do assunto envolvendo Yhudy. “Ele vai publicar o que quiser e com quem quiser, ponto final. No fim de semana, ele fez o Instagram no tempo adequado, viveu momentos que amou e postou e está tudo certo”, disse.

“O que importa é ele estar bem e feliz, no tempo e no espaço dele. ACABOU A HISTÓRIA. Sou muito segura e extremamente feliz com meu filho para me abalar com esse tipo de bobagem”, concluiu a influenciadora digital.

Mileide Mihaile (Foto: Reprodução/Instagram)

VEJA MAIS: Mileide Mihaile revela sobre frustação por não ter sido substituta de Paolla Oliveira no Carnaval

O post Mileide Mihaile reage a críticas sobre ausência em fotos do filho: “Tipo de bobagem” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Mileide Mihaile rompe o silêncio sobre rumores envolvendo desavença com Virginia Fonseca
Carnaval

Mileide Mihaile rompe o silêncio sobre rumores envolvendo desavença com Virginia Fonseca
Mileide Mihaile revela sobre frustação por não ter sido substituta de Paolla Oliveira no Carnaval
Carnaval

Mileide Mihaile revela sobre frustação por não ter sido substituta de Paolla Oliveira no Carnaval

Compartilhe

Tags