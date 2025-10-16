Mileide Mihaile revela sobre frustação por não ter sido substituta de Paolla Oliveira no Carnaval
Mileide Mihaile atualmente se prepara para realizar a sua estreia como rainha de bateria da Unidos da Tijuca, escola de samba do Carnaval do Rio de Janeiro. A dançarina foi anunciada como substituta de Lexa no posto, e comemorou a oportunidade.
“Ser coroada rainha de bateria da Unidos da Tijuca é a personificação de toda a minha jornada, é ver seu trabalho se transformando no que mais sonhava, vou entregar tudo como muito amor, como já venho fazendo”, declarou ela, em entrevista ao portal Gshow.
Após um período de oito anos como musa da Grande Rio, Mileide Mihaile falou sobre as expectativas para que ela fosse anunciada como a sucessora de Paolla Oliveira – e que acabou sendo escolhida a influenciadora Virginia Fonseca. Acerca do assunto, a influenciadora digital esclareceu se ficou chateada.
“O público fez com que tivesse essa sensação e fiquei feliz porque se o público quer, ali é nosso lugar. Nós trabalhamos com o público, precisamos desse feedback. Não teve frustração, nenhuma decepção, nada disso, inclusive, estou devendo uma visita à quadra da Grande Rio”, ressaltou ela. “Às vezes, a gente tem que fechar um ciclo para se iniciar outro, tudo acontece no tempo certo, na hora certa e no lugar certo“, refletiu Mileide.
