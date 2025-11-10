Mileide Mihaile rompe o silêncio sobre rumores envolvendo desavença com Virginia Fonseca
Mileide Mihaile quebrou o silêncio e se pronunciou acerca do suposto climão com a Grande Rio, que tiveram início após ela ter sido cotada para substituir a atriz Paolla Oliveira no posto de rainha de bateria.
Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do portal Metrópoles, a influenciadora digital garantiu que possui uma grande gratidão sobre a agremiação carioca do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro. “Nunca houve uma conversa com a diretoria ou presidência sobre o posto de rainha. E minha história com a Grande Rio é marcada pela gratidão. Foram anos de muito aprendizado, crescimento e experiências lindas”, disse ela.
Atual rainha de bateria da Unidos da Tijuca, Mileide Mihaile ainda descartou qualquer mágoa da influenciadora Virginia Fonseca, que assumiu o posto de rainha de bateria da Grande Rio.
“Nenhuma mágoa, apenas admiração e respeito. Cada pessoa tem seu momento e seu propósito. A Virginia é uma mulher querida, de grande alcance e carisma, e desejo a ela toda a sorte nessa jornada. Quando algo é realmente nosso, acontece naturalmente, no tempo certo, e o meu momento chegou através da Unidos da Tijuca. Hoje vivo esse sonho de forma plena, com o coração leve e feliz”, concluiu a ex-participante de A Fazenda 14.
