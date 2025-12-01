Paula Fernandes abre o jogo sobre planos de se tornar mãe aos 41 anos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Paula Fernandes abriu o coração sobre a vida pessoal, e as expectativas traçadas em prol da realização de uma possibilidade: a maternidade.

Em entrevista à revista Quem, a cantora sertaneja, hoje aos 41 anos, contou que nunca teve vontade de seguir com o foco de se tornar mãe, mas sua percepção mudou com o passar do tempo.

“Essa questão de ser mãe continua no meu radar. Eu acho que depende de muitas coisas. Não ser uma mãe sozinha, sabe? Eu acho que tem que ter um companheiro, tem que ter todo um processo”, disse Paula Fernandes, que afirmou ter congelado os óvulos.

“Eu congelei meus óvulos, então eu estou tranquila para, caso isso realmente desperte. Querendo ou não, eu meio que sou mãe”, afirmou. “Sou mãe de uma artista de 33 anos, sou mãe de uma empresa gigante, sou mãe de um monte de fãs que estão comigo, me acompanhando o tempo inteiro e que abraçam a minha carreira. E eu, de certa forma, tento cuidar o máximo que eu posso“, completou a artista.

