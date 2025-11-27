Globo divulga fotos inéditas de Paula Fernandes nas gravações de Coração Acelerado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Globo divulgou novas imagens de Paula Fernandes no set de Coração Acelerado, reforçando a expectativa para a novela que estreia em janeiro de 2026.

Nas fotos, a atriz aparece caracterizada como Maria Cecília Garcia, a avó de Agrado, protagonista da trama que na fase adulta será interpretada por Isadora Cruz. As cenas destacam a fase em que a personagem ainda alimenta o sonho de seguir carreira musical, antes do acidente que muda o destino da família Sampaio Garcia. As fotos revelam o clima emocional das gravações e mostram Paula mergulhada na trajetória dessa mulher que se tornou referência e ferida aberta para suas descendentes.

Paula Fernandes nas gravações de Coração Acelerado (Foto: Divulgação/Globo)

Na narrativa, Maria Cecília é o ponto de partida de uma história marcada pelo talento musical que atravessa gerações, mas também por dores que se transformam em proibições, afastamentos e rivalidades. A morte prematura da personagem desencadeia decisões rígidas de Eliomar, vivido por Stepan Nercessian, que tenta manter as filhas longe do universo artístico. Ao mesmo tempo, a trama expande suas ramificações ao apresentar Zilá e Janete em caminhos opostos, ambas carregando as marcas da família e as consequências de escolhas que o passado não deixa esquecer.

As imagens inéditas mostram o cuidado visual da produção e evidenciam o peso emocional que acompanha a presença de Paula na novela. Mesmo em participações restritas a flashbacks, a personagem é essencial para costurar o enredo e alimentar conflitos que ainda são um mistério no universo de Coração Acelerado. Com direção artística de Carlos Araujo e criação de Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, a obra promete unir drama familiar, música e segredos que atravessam décadas, colocando Maria Cecília como uma presença eternizada na memória dos personagens e do público.

Paula Fernandes nas gravações de Coração Acelerado (Foto: Divulgação/Globo/Manoela Mello)

O post Globo divulga fotos inéditas de Paula Fernandes nas gravações de Coração Acelerado foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.