Paula Fernandes diz o que pensa sobre haters: ‘Sempre vai ter’
Paula Fernandes, cantora, confessou que, atualmente, aprendeu a lidar melhor com os haters, aqueles comentários negativos gratuitos nas redes sociais, que permearam sua carreira.
“Acho que gostar ninguém gosta. Isso, claro. Aí, se eu dissesse que “ah, tá tudo bem”, não”, ela admitiu o incomodo, mas completou: “Eu aprendi a lidar, né. Claro, sempre vai ter o hater”, desabafou em entrevista ao portal LeoDias.
A sertaneja, porém, tem tranquilidade ao revelar que o número de mensagens carinhosas que recebe é superior e se esforça para focar nessa galeria.
“Mas o número de pessoas que torcem, que me acarinham, que me mandam mensagem, que dizem que gostam, que eu encontro na rua ou num restaurante e dizem que gostam da minha música, que se casaram com uma música minha, que conheceram o amor da vida… É tanta coisa boa, sabe?”, disse.
