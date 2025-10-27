Paula Fernandes é escalada para interpretar a avó da protagonista de Coração Acelerado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Paula Fernandes vai realizar um novo trabalho como atriz em Coração Acelerado, nova novela das sete da Globo, prevista para janeiro de 2026. De acordo com informações da jornalista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, a cantora será Maria Cecília, avó da protagonista Agrado Garcia.

Em cenas de flashbacks, Maria Cecília entrega à filha Janete (Letícia Spiller) uma medalha de Santa Cecília, padroeira dos músicos, que simboliza a paixão pelo sertanejo transmitida de geração em geração Pouco tempo depois, ela morre em um acidente. O gesto reforça a ligação da família com a música e promete emocionar o público.

As gravações começaram em Goiás, com cenários naturais que dão vida à cidade fictícia de Bom Retorno, perto de Goiânia. Paula Fernandes já foi flagrada nas cachoeiras Coqueiro e Garganta, em Pirenópolis, trazendo autenticidade e beleza às cenas.

Paula Fernandes gravando Coração Acelerado (Foto: Manoella Mello/Globo)

A trama acompanha Agrado (Isadora Cruz) e sua parceira Duda (Gabz), em busca do sucesso no mundo sertanejo. O elenco ainda inclui Leandra Leal, Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Marcos Caruso. Música, relações familiares e os bastidores do sertanejo formam o núcleo da história.

Após se destacar nos palcos, Paula Fernandes agora mostra outra faceta de seu talento, dando vida a uma personagem que mistura emoção, tradição e música desde os primeiros capítulos.

