Ricardo Pereira retorna à Globo em novela sertaneja

Ricardo Pereira, ator, é mais um nome confirmado na nova novela das sete, Coração Acelerado, que vai abordar o universo sertanejo. A informação é da coluna Play, do jornal O Globo.

O ator, que estava afastado da emissora desde o fim de Cara e Coragem (2022), retorna à Globo para viver o vilão Jean Carlos, um criminoso que vai tocar o terror na trama. A trama vai abordar as dores e delícias da dupla Agrado (Isadora Cruz) e Eduarda (Gabz).

Além de Ricardo Pereira, Gabz e Isadora Cruz, outros nomes de peso estão confirmados na trama, como Letícia Spiller, Leandra Leal, Antônio Calloni, Marcos Caruso, Thomás Aquino, Diego Martins, Ramille, Isabelle Drummond e Daniel de Oliveira.

A novela Coração Acelerado, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, está prevista para estrear no dia 12 de janeiro de 2026.

