Saiba qual música de Ana Castela será tema de abertura da novela Coração Acelerado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A Globo já começou a esquentar os corações dos fãs de novela para 2026. No Upfront 2026, realizado em São Paulo nesta segunda-feira (13), a emissora anunciou suas próximas atrações, incluindo a nova novela das 7, Coração Acelerado, escrita por Isabel Oliveira e Maria Helena Nascimento. O clima da trama será marcado pelo feminejo e moda country, com muita música sertaneja no enredo.

A cantora Ana Castela surpreendeu ao interpretar a música de abertura, “Olha Onde Eu Tô”, lançada em 29 de maio de 2025 e parte do álbum Let’s Go Rodeo. Além de embalar a abertura, Ana também fará sua estreia como atriz na novela, em um papel especial.

No elenco, Isadora Cruz e Gabz interpretam uma dupla sertaneja, enquanto Leandra Leal e Isabelle Drummond vivem mãe e filha e assumem papéis de antagonistas. Filipe Bragança, Marcos Caruso, Diego Martins e Evaldo Macarrão também estão no time, prometendo momentos de drama e emoção.

Com trilha sonora que mistura ritmos sertanejos e uma trama cheia de paixão e rivalidades, Coração Acelerado chega em janeiro de 2026 para conquistar o público e colocar o feminejo em destaque na telinha.