Saiba qual música de Ana Castela será tema de abertura da novela Coração Acelerado

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 14/10/2025 às 18:14
A Globo já começou a esquentar os corações dos fãs de novela para 2026. No Upfront 2026, realizado em São Paulo nesta segunda-feira (13), a emissora anunciou suas próximas atrações, incluindo a nova novela das 7, Coração Acelerado, escrita por Isabel Oliveira e Maria Helena Nascimento. O clima da trama será marcado pelo feminejo e moda country, com muita música sertaneja no enredo.

A cantora Ana Castela surpreendeu ao interpretar a música de abertura, “Olha Onde Eu Tô”, lançada em 29 de maio de 2025 e parte do álbum Let’s Go Rodeo. Além de embalar a abertura, Ana também fará sua estreia como atriz na novela, em um papel especial.

No elenco, Isadora Cruz e Gabz interpretam uma dupla sertaneja, enquanto Leandra Leal e Isabelle Drummond vivem mãe e filha e assumem papéis de antagonistas. Filipe Bragança, Marcos Caruso, Diego Martins e Evaldo Macarrão também estão no time, prometendo momentos de drama e emoção.

Com trilha sonora que mistura ritmos sertanejos e uma trama cheia de paixão e rivalidades, Coração Acelerado chega em janeiro de 2026 para conquistar o público e colocar o feminejo em destaque na telinha.

