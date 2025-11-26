Paula Fernandes revela traição que inspirou composição da releitura de hit de Adele

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Paula Fernandes abriu o jogo sobre os detalhes da composição da música ‘Amar De Novo’, regravação da faixa ‘Set Fire To The Rain’, da cantora britânica Adele, como carro-chefe do seu novo EP, Simplesmente, Eu.

Em entrevista à revista Quem, a sertaneja foi sincera ao afirmar que origem da inspiração para a releitura surgiu de uma situação que teria vivenciado, e ela foi sincera: “Traição, quem nunca, né, minha gente?”, disparou.

“Mas a fonética, o que eu estava ouvindo em inglês, foi me direcionando a escrever em português. Processo de inspiração, não sei explicar. Já tentei explicar, já tentei entender, mas era para ser. Acho que o mais essencial, naquele momento, foi o tempo”, explicou Paula Fernandes.

“Um tempo que eu não tive para deixar a inspiração vir, estar descansada o suficiente para cantar e ter tempo ali, com meu celular, com uma caneta e papel na mão. Acho que venho para retratar esse momento em que tive tempo para construir o projeto”, completou ela.

VEJA MAIS: Paula Fernandes é escalada para interpretar a avó da protagonista de Coração Acelerado

O post Paula Fernandes revela traição que inspirou composição da releitura de hit de Adele foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.