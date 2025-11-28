Com nova música, Paula Fernandes faz desabafo: ‘Não me prostituí’
O público brasileiro viu surgir uma nova estrela quando Paula Fernandes participou do especial de fim de ano de Roberto Carlos, em 2010. Na época, seu visual marcante — com corselet azul e saia volumosa — se tornou rapidamente sua assinatura. No ano seguinte, ela conquistou o país com sucessos como “Pássaro de fogo” e “Jeito de mato”, além de uma intensa rotina de shows por todo o Brasil.
Com o passar dos anos, a cantora adotou uma estética mais moderna e experimentou sonoridades diferentes, incluindo uma fase mais sensual em 2024. Agora, em 2025, ela revisita suas origens ao lançar o EP “Simplesmente, eu”, que inclui “Amar de novo”, adaptação de “Set Fire To The Rain”.
A composição nasceu em um momento íntimo, como explicou Paula: “Eu precisava desse desacelerar justamente para resgatar a alma da obra”. Segundo ela, o novo projeto traz um “cheirinho de 2011”.
A cantora também refletiu sobre sua trajetória, afirmando que o sucesso daquela época veio do tempo dedicado à criação: “Ele não vendeu 2,5 milhões de cópias à toa”. Sobre pressão por hits, foi direta: “O meu processo é esse. Eu tive esse tempo agora, de mais equilíbrio para compor”.
