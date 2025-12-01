fechar
Mão de vaca? Fernanda Lima diz que Rodrigo Hilbert só deu um presente para ela

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 01/12/2025 às 13:57
Durante uma conversa em podcast, Fernanda Lima surpreendeu ao revelar que recebeu apenas um presente de Rodrigo Hilbert ao longo de quase 25 anos juntos. Segundo a apresentadora, o ator nunca lhe deu algo comprado em loja, e ela afirmou que isso jamais foi motivo de incômodo, já que não cultiva apego por bens materiais e costuma conquistar sozinha aquilo que deseja.

Ao falar sobre datas comemorativas, Fernanda comentou: “Vejo amigas falando para os maridos: ‘Olha, já vai chegar o meu aniversário, Dia dos Namorados…’. Não é uma coisa que me agrada pedir coisas”. Em seguida, reforçou: “Ganhei até hoje um presente do Rodrigo”, referindo-se a um objeto feito por ele próprio.

Subtítulo: Um presente cheio de significado

Detalhando a lembrança, ela contou: “Um castiçal de ferro-velho que ele fez para mim” e completou, divertida: “Esse é o único presente que ganhei do meu marido em 25 anos”. Para Fernanda, mais importante que objetos é a trajetória construída ao lado do companheiro.

O casal iniciou o relacionamento em 2001 e oficializou a união em 2021, em uma cerimônia íntima, marcada pela simplicidade e pela conexão entre eles.

